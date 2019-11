Die Polizei überprüft den Verkauf von Adolf-Hitler-Masken in einem der Geschäfte in Prag. Die Polizei untersuche, ob man damit gegen das Gesetz verstoßen habe, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit.

Auf den Verkauf machte der deutsche Botschafter in Prag Christoph Israng via Twitter aufmerksam. Er veröffentlichte das Foto eines Schaufensters mit den Masken und schrieb dazu: „Die Tschechen haben so unter den Nationalsozialisten gelitten. Warum wir solcher Schund mitten in Prag verkauft?“