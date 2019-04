Polizei über Ostern verstärkt in Tschechien im Einsatz

Über die Osterfeiertage sorgt in Tschechien erneut ein verstärktes Polizeiaufgebot für Sicherheit auf den Straßen. Mehrere Hundert Beamte würden zusätzlich durch die Innenstädte patrouillieren, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit. Demnach werden die Polizeistreifen in den Großstädten auch Maschinenpistolen tragen. Märkte und belebte Plätze sollen zusätzlich durch Betonsperren gesichert werden, hieß es.

Zudem plant die Verkehrspolizei in Tschechien über Ostern zusätzliche Kontrollen. Die Feiertage gelten als besonders unfallträchtig.