Polizei sucht in Prag nach Bombe in Flugzeug wegen Foto auf Toilette

Die Polizei hat am Sonntagabend in einer Maschine, die auf dem Prager Václav-Havel-Flughafen gelandet ist, nach einer Bombe gesucht. Auslöser für die Kontrollaktion war das Bild mit einer Bombe, welches eine Stewardess auf der Toilette des Flugzeugs gefunden hat. Die Maschine aus Manchester war sicher gelandet, die Spezialisten der Polizei haben auch im Gepäck der Reisenden keine Bombe gefunden. Es entstand kein schaden, niemand war in Gefahr, sagte die Sprecherin der Ausländerpolizei der Nachrichtenagentur ČTK.

Das Flugzeug war pünktlich gegen 18.30 Uhr in Prag gelandet. „Nachdem die Stewardess das Bombenfoto in der Toilette entdeckt hatte, schätzte der Flugkapitän die Lage als gefährlich ein. Dann meldete er den Vorgang der Polizei“, ergänzte die Sprecherin.