Polizei schlägt Anklage im Fall der konfiszierten Ölreserven vor

Im Fall der insolventen Viktoriagruppe hat die tschechische Polizei eine Anklage gegen vier Personen und eine Firma wegen des Betrugs vorgeschlagen. Darüber informierte ein Sprecher der Polizei-Sondereinheit zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens (NCOZ) in einer Presseerklärung am Mittwoch. Durch die Handlung der Täter soll der Tschechien Republik ein Schaden in Höhe von über 108 Millionen Kronen (4 Millionen Euro) entstanden sein, hieß es.

Tschechien hatte in Krailling bei München über Jahre insgesamt 80 Millionen Liter Diesel eingelagert. Nach der Insolvenz des Tanklagerbetreibers Viktoriagruppe hatte Prag beschlossen, diese strategischen Reserven zurückzuholen. Dies führte zu einem langwierigen Rechtsstreit mit dem Insolvenzverwalter des Unternehmens.