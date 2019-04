Polizei registriert bis Montag fünf Verkehrstote zu Ostern in Tschechien

Am verlängerten Osterwochenende sind bei Verkehrsunfällen in Tschechien mindestens fünf Menschen getötet worden. Im vergangenen Jahr wurden vom Karfreitag bis zum Ostermontag drei Todesopfer beklagt. Die Polizei erwartet, dass im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Unfälle steigt, die durch das Fahren unter Alkoholeinfluss verursacht werden.

Die fünf Toten hat die Polizei von Freitag bis Sonntag registriert. „Davon betroffen sind vor allem die verwundbarsten unter den Verkehrsteilnehmern, die Motorradfahrer. Von ihnen sind drei ums Leben gekommen, dazu ein Radfahrer und der Fahrer eines Pkw“, gab der Direktor der Verkehrspolizei, Tomáš Lerch, am Ostermontag bekannt. Insgesamt haben seine Mitarbeiter an den ersten drei Osterfeiertagen 704 Unfälle registriert, bei denen 230 Personen verletzt wurden. Bei 49 Unfällen war Alkohol am Steuer die hauptsächliche Ursache.