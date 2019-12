Die tschechische Polizei hat in der Nacht auf Sonntag einen jungen Mann festgenommen, der in der westböhmischen Stadt Aš / Asch mit einer Axt auf Menschen losgegangen war. Bei dem Angriff am Freitag waren die Freundin des 20-Jährigen und ein Postbote schwer verletzt worden.

Der Verdächtige ist laut Polizeiangaben bereits vorbestraft.