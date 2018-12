Polizei gelingt Schlag gegen Crystal-Großproduzenten in Tschechien

Der tschechischen Polizei ist ein Schlag gegen Crystal-Großproduzenten gelungen. Bei mehreren Razzien seien Drogenlabors in den Kreisen Plzeň / Pilsen und Karlovy Vary / Karlsbad sowie in Prag und Umgebung ausgehoben worden, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Dabei seien insgesamt 20 Menschen festgenommen worden, die Mehrheit der Verdächtigen stammt den Angaben zufolge aus Vietnam. Einige von ihnen seien bereits wegen Drogendelikten vorbestraft. Im Falle einer Verurteilung drohen den Beschuldigten den Ermittlern zufolge bis zu zwölf Jahre Haft.

Der überwiegende Teil der Produktion war demnach für das Ausland bestimmt. Es wurden 22 Kilo Crystal, große Mengen an Chemikalien sowie umgerechnet knapp 100 000 Euro an Bargeld sichergestellt. Die Kriminellen hätten den Grundstoff für die gefährliche Droge aus Medikamenten gewonnen, die kiloweise per Pkw aus Polen nach Tschechien geschmuggelt worden seien. Versteckt wurden sie dabei unter anderem in Packungen mit Hundefutter. Crystal ist ein Methamphetamin, das rasch abhängig macht und zu einem massiven körperlichen und psychischen Verfall führt.