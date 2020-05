Polizei findet vermissten Säugling bei Mělník tot auf und ermittelt noch

Die Großfahndung der Polizei nach einem vier Monate alten Säugling in Melník und Umgebung endete am Samstagnachmittag mit der traurigen Gewissheit, dass der vermisste Junge nur noch tot geborgen werden konnte. Die nach dem Auffinden des Leichnams sofort eingeleitete gerichtsmedizinische Obduktion hat ergeben, dass das Baby nicht durch Fremdeinwirkung gestorben ist, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die Polizei überprüfte zunächst die Aussagen von zwei Personen. Wie viele Menschen insgesamt vernommen wurden, wo ihre Kollegen den Körper des Säuglings gefunden haben, diese und andere Informationen wurden von ihr nicht bekanntgegeben.

Am Freitag hatte die Mutter des Babys die Notrufnummer gewählt und gemeldet, dass sie ihren Jungen im Schlosspark von Hořín mitsamt dem Kinderwagen verloren habe. Daraufhin wurde eine großangelegte Fahndung eingeleitet, an der Dutzende Polizisten und Feuerwehrleute beteiligt waren. Außerdem war ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera im Einsatz, nach der nächtlichen Unterbrechung wurden bei der Suche am Samstag zudem Suchdrohnen eingesetzt. Auch am Sonntag wurde noch an der Aufarbeitung des Falls gearbeitet, nähere Informationen gibt die Kriminalpolizei vermutlich erst am Montag bekannt.