Polizei ermittelte gegen Gaunertrio wegen Betrugs in Milliardenhöhe

Die Polizei-Sondereinheit zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens (NCOZ) hat gegen drei Personen wegen eines Milliardenbetrugs ermittelt. Nach Auskunft der Kriminalisten hätten die drei Verdächtigen an den internationalen Börsen Investitionen angeboten, obwohl sie in Wirklichkeit keinerlei Tätigkeit im Investmentgeschäft ausgeübt hätten. Das Trio habe vielmehr das durch ihre trügerischen Machenschaften ergaunerte Geld für den Eigenbedarf verwendet. Das gab NCOZ-Sprecher Jaroslav Ibehej am Donnerstag auf der Internetseite der Polizeieinheit bekannt.

Laut Ibehej seien die Investitionen von der Prager Firma J.O. Investment angeboten worden. Aufgrund der betrügerischen Tätigkeit der Verdächtigen seien mindestens 2060 Personen geschädigt worden. Der ihnen zugefügte Gesamtschaden belaufe sich auf über einer Milliarde Kronen (mehr als 40 Millionen Euro), hieß es.