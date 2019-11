Polizei ermittelt zu Unglück in Sondermülldeponie wegen öffentlicher Gefährdung

Bei dem Unglück in einer Sondermülldeponie im nordböhmischen Hamr na Jezeře bei Česká Lípa / Böhmisch Leipa ermittelt die Polizei hinsichtlich des Verdachts auf eine öffentliche Gefährdung. Aus noch ungeklärter Ursache war es dort am Dienstag zu einer unerwarteten chemischen Reaktion gekommen. Dabei wurden acht Menschen verletzt, zwei davon schwer. Der Gesundheitszustand des Patienten, der in das Krankenhaus in Liberec / Reichenberg eingeliefert wurde, sei nach wie vor kritisch, sagte der Sprecher der Klinik am Mittwoch. Die Polizei weiß bislang nicht, wie es zu der chemischen Reaktion gekommen ist. Man wisse aber, dass Schwefelsäure in Verbindung mit weiteren Stoffen in die Luft entwichen sei, erklärte die Sprecherin der Feuerwehr.

Die Kriminalisten haben ihre Ermittlungen vor Ort bisher noch nicht aufgenommen. Sie warten zunächst das Ergebnis der gasförmigen Kontrollprobe ab, die Spezialisten der Feuerwehr am Mittwochmorgen dort entnommen haben. Am Dienstag war den Einwohnern des Ortes mitgeteilt worden, die Fenster ihrer Wohnungen nicht zu öffnen und sich nicht im Freien aufzuhalten. Eine Entwarnung der bestehenden Gefahr hat es noch nicht gegeben.