Polizei ermittelt wegen Steuerhinterziehung beim Betrieb des Luxusressorts „Storchennest“

Die tschechische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen wegen möglicher Steuerhinterziehung beim Betrieb des Luxusressorts „Storchennest“. Das Ressort gehörte eine Zeitlang zum Konzern Agrofert, der vom heutigen tschechischen Premier Andrej Babiš (Partei Ano) gegründet wurde. Im Hintergrund der Ermittlungen stehen Erkenntnisse des Finanzamtes in Chemnitz. Demnach könnte das Luxusressort der deutschen Tochter des Konzerns Agrofert dabei geholfen haben, unerlaubt Steuern zu sparen. Zugleich soll das Luxusressort damit aus finanziellen Engpässen befreit worden sein. Wie der Tschechische Rundfunk in seinen Inlandssendungen berichtete, hat Agrofert in den Jahren 2010 bis 2013 mehr als 272 Millionen Kronen (10,6 Millionen Euro) für Werbezwecke an das Storchennest überwiesen.

Das Luxusressort „Storchennest“ steht auch im Mittelpunkt weiterer polizeilicher Ermittlungen. Bei diesen geht es um möglichen Betrug bei der Inanspruchnahme von EU-Subventionen. Die tschechische Polizei hat der Staatsanwaltschaft in diesem Fall empfohlen, ein Verfahren zu eröffnen. Dabei soll auch Babiš selbst angeklagt werden.