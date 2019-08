Polizei entdeckt in Břeclav getötetes Rentnerpaar – Suche nach Täter und Mordwaffe

Zwei Tote, einen Mann und eine Frau, hat die Polizei am Dienstag in einem Familienhaus im südmährischen Břeclav / Lundenburg gefunden. Laut Aussage eines Polizeisprechers deuten alle Umstände darauf hin, dass es sich um ein Verbrechen handelt, an dem eine dritte Person beteiligt gewesen sei. Das Rentnerpaar sei im eigenen Haus erstochen worden, informierte die Nachrichtenagentur ČTK am Mittwoch.

Zum Motiv des vermutlichen Mordes könne noch nichts gesagt werden. Derzeit sei die Polizei damit beschäftigt, anwesende Nachbarn als Zeugen zu vernehmen. Zudem suche ein Spezialtrupp in einem nahe gelegenen Fluss nach der vermeintlichen Mordwaffe, ergänzte der Polizeisprecher.