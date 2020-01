Polizei beendet Untersuchungen nach Brand im Behindertenheim in Vejprty

Die Polizei hat die Untersuchungen im Behindertenheim in Vejprty / Weipert beendet, wo bei einem Brand am Sonntag acht Menschen ums Leben kamen. Die Stadtvertreter werden das Haus gemeinsam mit einem Statiker überprüfen. Der Stadtrat eröffnete am Dienstag eine Spendensammlung für die Instandsetzung des Heims und die Hilfe für seine Bewohner, die beim Brand um all ihr Habe kamen.

Nach dem Brand haben die Rettungskräfte 30 Menschen in Kliniken eingeliefert. Die Mehrheit davon konnte schon am Sonntag das jeweilige Krankenhaus verlassen. Verblieben sind dort aber noch vier Menschen, der Zustand eines Mannes ist weiterhin kritisch.