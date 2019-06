Politologen: Treffen mit Zeman bringt keine Lösung

Politologen, die von der Nachrichtenagentur ČTK angesprochen wurden, sind davon überzeugt, dass das bevorstehende Treffen von Präsident Miloš Zeman mit Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček, Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) und Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) nur ein Hinausschieben des Problems darstellt. Die Politiker sollen sich mit dem Austausch von Kulturminister Staněk beschäftigen, den die Sozialdemokraten abberufen wollen, dessen Rücktritt jedoch Zeman ablehnt.

Politologe Lubomír Kopeček von der Masaryk-Universität in Brno / Brünn erinnerte daran, dass die politische Stellung von Babiš wegen seinen Problemen (EU-Audits, Subventionsbetrug, Massendemonstrationen gegen ihn) schwach ist. Es sei klar, so der Politologe, dass Babiš den Staatspräsidenten als eine Stütze braucht und keinen Konflikt mit Zeman haben will.

Ladislav Mrklas vom CEVRO-Institut in Prag machte auch darauf aufmerksam, dass Babiš keine Motivation hat, mit Zeman zu kämpfen. Er betonte, die Sozialdemokraten hätten binnen zwei Tage ihre Politik teilweise geändert und seien für die Wähler immer weniger verständlich.