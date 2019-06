Politologen: Massendemonstration ist für Babiš unangenehm

Die große Demonstration auf dem Prager Letná am Sonntag, die der größte Bürgerprotest seit November 1989 war, bedeutet für Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) eine unangenehme Situation und schadet seinem Image bei einem Teil der tschechischen Öffentlichkeit sowie im Ausland. Zu seinem Rücktritt wird sie jedoch nicht führen. Ob sie die Wahlpräferenzen beeinflussen wird, kann nicht geschätzt werden. Dies geht aus einer Umfrage, die die Nachrichtenagentur ČTK am Montag unter den Politologen durchführte.

Tomáš Lebeda von der Palacký-Universität in Olomouc / Olmütz erklärte, dass die Demonstration mit mehr als 250.000 Teilnehmern den Premier, der viel mit dem Marketing und einer direkten Kommunikation mit den Wählern rechnet, natürlich stört. Sie werde jedoch nicht zum Rücktritt des Premiers führen, sagte Lebeda. Lubomír Kopeček von der Masaryk-Universität in Brno / Brünn erklärte, die Protestwelle beeinflusse die Atmosphäre in der Gesellschaft in Tschechien und wecke Aufmerksamkeit im Ausland. Was für Auswirkungen sie auf die Wählerstimmung haben wird, ist Kopeček zufolge schwer zu schätzen. Die Ano-Wähler seien bisher gegen sämtliche negative Informationen über Babiš immun gewesen, sagte der Politologe.