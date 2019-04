Politiker reagieren bestürzt auf Brand von Notre-Dame

Auf den Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame haben auch tschechische Politiker bestürzt reagiert. Es seien schreckliche Bilder, erklärte Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) in der ersten Reaktion auf den verheerenden Brand. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass es gelingen wird, den Sakralbau wenigstens teilweise zu retten und bot die Hilfe tschechischer Experten an.

Es sei ein großes Unglück, die Kathedrale in Flammen zu sehen, teilte Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) am Montagabend via Twitter mit. Er verglich das Unglück mit dem Brand des Prager Nationaltheaters. Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) erklärte, er sei sehr traurig, wenn er die brennende Kathedrale sehe. Der Premier teilte mit, er habe Präsident Emmanuel Macron geschrieben, es sei für ihn sowie für das französische Volk eine Tragödie.