Politiker lehnen Einladung zum Empfang auf Prager Burg ab

Ein Teil der tschechischen Politiker hat die Einladung zum Empfang am 28. Oktober auf der Prager Burg abgelehnt. Unter anderem Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg (Top 09) und die Ex-Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Miroslava Němcová (ODS) werden daran nicht teilnehmen, wie sie am Donnerstag mitteilten. Die ODS-Abgeordnete wirft dem Staatsoberhaupt in einem offenen Brief vor, es habe diejenigen Politiker zur Feier anlässlich des 100. Gründungstags der Tschechoslowakei nicht eingeladen, die Vorbehalte dagegen geäußert hätten, wie Zeman das Präsidentenamt ausübe. Němcová zufolge spalte er auf eine unakzeptable Weise die Gesellschaft.

Die Gästeliste für die Zeremonie auf der Prager Burg hat für Kritik gesorgt. Das Abgeordnetenhaus will dagegen eine Verwahrung einlegen. Die Oppositionsparteien planen ihre eigenen Erinnerungsveranstaltungen zum 100. Jubiläum der Tschechoslowakischen Republik.