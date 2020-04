Politiker: EU muss Abhängigkeit vom Import aus China senken

Die EU muss ihre Abhängigkeit vom Import der Medikamente aus China senken. Das sagten die EU-Kommissarin für Werte und Transparenz, Věra Jourová, Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) und der Europaabgeordnete Alexandsr Vondra (Bürgerdemokraten) am Sonntag während einer Debatte im öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die EU im Bereich der Medikamente von China und Indien stark abhängig sei, erklärte Jourová. Darum sind die EU-Länder ihren Worten zufolge verletzbar. Dies müsse grundsätzlich geändert werden, betonte die EU-Kommissarin. Es sei, so Jourová, notwendig, nach neuen Zulieferern zu suchen und die Arzneimittelproduktion in Europa zu stärken.

Vondra erklärte, es sei wichtig, die Abhängigkeit von China vor allem im Bereich strategischer Waren zu senken. Er machte jedoch darauf aufmerksam, dass mit der Verlegung der Produktion nach Europa die Kosten sowie die Preise steigen würden. Außenminister Petříček brachte die Meinung zum Ausdruck, dass die Senkung der Abhängigkeit von China nicht automatisch zu Preiserhöhungen bei Medikamenten führen müsste. Medikamente könnten laut dem Außenminister auch aus anderen Ländern importiert werden. Der Sozialdemokrat bemerkte, er sehe im Fall der Verlegung der Produktion nach Europa auch Gelegenheiten für tschechische Firmen.