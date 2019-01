Poldihütte erneut versteigert

Die Poldihütte in Kladno wurde erneut versteigert. Über den erfolgreichen Ausgang der Auktion informierte das ausführende Unternehmen OK am Freitag. Den Zuschlag erhielt demnach die Firma Opimo Trade, die erst seit wenigen Monaten im Handelsregister eingetragen ist. Damit der Kauf gültig wird, muss das Unternehmen innerhalb von 14 Tagen einen ersten Teil der des Gesamtpreises in Höhe von 140 Millionen Kronen (5,5 Millionen Euro) zahlen.

Das mittelböhmische Traditionsunternehmen Poldihütte musste 2017 Insolvenz anmelden. Seitdem scheiterten bereits vier Versteigerungen. Bisher hatte noch kein Käufer die nötige Summe überwiesen.