Plagiat-Vorwurf: Kommunistischer Abgeordneter soll auf Doktortitel verzichten

Die Palacký-Universität in Olomouc / Olmütz hat den kommunistischen Abgeordneten Zdeněk Ondráček aufgefordert, auf den Doktortitel zu verzichten. Die Universität reagierte damit am Donnerstag auf die Ergebnisse der Überprüfung von Ondráčeks Dissertationsarbeit. Es zeigte sich, dass der Großteil des Textes nur aus bereits veröffentlichten Erkenntnissen ohne eine kritische Analyse zusammengestellt worden ist. Die Experten kamen zum Schluss, dass Ondráček die Prinzipien einer kreativen Forschungsarbeit, die im ethischen Kodex der Palacký-Universität verankert sind, verletzt hat. Der Abgeordnete, der in der Gegenwart in Weißrussland weilt, hat sich bisher zum Standpunkt der Universität nicht geäußert. Ondráček verteidigte 2011 in Olomouc eine Dissertationsarbeit mit dem Titel „Gewalt als ein sozial pathologisches Phänomen“ in der Familie.

Ondráček weckte die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit im März 2018. Er war damals gezwungen, vom Posten des Chefs der parlamentarischen Kommission für die Kontrolle der Sicherheitsorgane zurückzutreten. Es zeigte sich, dass er als ehemaliger Polizist an der brutalen Niederschlagung von Demonstrationen im Januar 1989 teilgenommen hat.