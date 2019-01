Placido Domingo dirigiert Mozart-Konzertabend in Prag

Opernsänger Placido Domingo hat am Sonntagabend in Prag ein Konzert anlässlich Mozarts Geburtstages dirigiert. Zu Ehren Wolfgang Amadeus Mozarts veranstaltet das Ständetheater jedes Jahr zu Ende Januar ein Konzert, das mit dem Namen des berühmten Komponisten verknüpft ist. In diesem Jahr erklangen Arien und Duette aus dem Repertoire des Komponisten der Wiener Klassik. Als Interpreten traten die rumänische Sopranistin Adela Zaharia, der italienische Bassbariton Simone Alberghini sowie die tschechischen Solisten Štěpánka Pučálková und Petr Nekoranec auf. Placido Domingo dirigierte das Orchester des Nationaltheaters.

Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. In Prag genießt der Musiker einen besonders guten Ruf, denn in der Moldaustadt wurde unter anderem seine Oper „Don Giovanni“ uraufgeführt.