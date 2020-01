PKF-Prague Philharmonia begleitet Jonas Kaufmann auf Tournee

Das Orchester PKF-Prague Philharmonia begleitet den weltbekannten Tenor Jonas Kaufmann auf einer dreiwöchigen Tournee. Die Tournee mit dem Titel „Mein Wien“ begann symbolisch am 14. Oktober 2019 im Wiener Konzerthaus. Am Dienstag findet ein Konzert in München statt, danach tritt der Opernstar in weiteren zehn Städten auf, darunter in Berlin, Brüssel und Paris.

Auf dem Programm der Konzerte stehen Werke von Johann Strauss (Sohn), Robert Stolz, Emmerich Kálmán, Franz Lehár und Rudolf Sienczynski. Das Orchester PKF-Prague Philharmonia spielt unter der Leitung von Jochen Rieder.