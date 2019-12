Piraten erstatten Strafanzeige wegen Subventionen für Agrofert

Die Piratenpartei hat eine Strafanzeige wegen der Förderung für den Konzern Agrofert erstattet. Die Partei dies in einem Pressbericht am Dienstag bekannt. Demzufolge beschäftigt sich die Nationale Zentrale für den Kampf gegen organisierte Kriminalität mit dem Fall. Die Piraten forderten in der Vergangenheit wiederholt auf, die Zahlungen an Agrofert zu stoppen.

Die tschechischen Behörden zahlen Subventionen an die Holding, obwohl Andrej Babiš (Partei Ano) im Verdacht steht, im Interessenskonflikt zu stehen. Babiš hat den Konzern, den er früher besessen hatte, an zwei Treuhandfonds übergeben.