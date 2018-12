Pinkas-Palais auf Prager Kleinseite zu Rekordpreis versteigert

Das Pinkas-Palais auf der Prager Kleinseite ist am Donnerstag bei der teuersten Zwangsversteigerung in der tschechischen Geschichte unter den Hammer gekommen. Für 480 Millionen Kronen (18,5 Millionen Euro) wechselt die Anlage nun den Eigner. Der Name des Siegers der Versteigerung wurde nicht bekanntgegeben.

Der frühbarocke Bau stammt aus der zweiten Hälfte des 17 Jahrhunderts und erhielt später einen klassizistischen Anbau. Derzeit wird das Palais saniert. Geplant sind dort sowohl Wohnungen, als auch Büroräume sowie ein Museum. Die Höhe der erforderlichen Investitionen soll bei über 100 Millionen Kronen (3,9 Millionen Euro) liegen.