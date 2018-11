Martin Baxa ist neuer Oberbürgermeister von Plzeň / Pilsen. Der Bürgerdemokrat ist am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung des Stadtrats gewählt worden. Der 43-jährige Politiker kehrt damit nach vier Jahren an die Spitze der westböhmischen Stadt zurück. In der zurückliegenden Legislaturperiode war er stellvertretender Oberbürgermeister.

Die Regierungskoalition in Pilsen besteht aus den Bürgerdemokraten, der Partei Ano, den Sozialdemokraten und der Partei Top 09.