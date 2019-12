Am 31. Dezember findet eine Pilgerfahrt aus Prag nach Stará Boleslav / Altbunzlau statt. Sie wird um 14 Uhr auf dem Altstädter Ring in Prag eröffnet. Mit einem Gottesdienst, der eine Minute nach Mitternacht beginnt, wird die restaurierte Mariä-Himmelfahrtsbasilika in Stará Boleslav feierlich wieder geöffnet. Den Gottesdienst zelebriert Kardinal Dominik Duka.

Am 1. Januar wird in der Basilika in Stará Boleslav in Neujahrskonzert veranstaltet.