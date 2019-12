Philosophin Eva Formánková im Alter von 88 Jahren gestorben

Philosophin und Übersetzerin Eva Formánková ist am Sonntag in Prag im Alter von 88 Jahren gestorben. Die Nachrichtenagentur ČTK informierte der Sohn der Philosophin Jaroslav Formánek.

Formánková initiierte im Verlag Mladá fronta Ende der 1960er Jahre im Rahmen der Reihe „Váhy“ die Herausgabe mehrerer nicht marxistischer philosophischer Werke. 1970 wurde die Reihe verboten.

Formánková unterzeichnete als eine der ersten die Charta 77. Danach durfte sie nur noch als Korrektorin in einer Zeitung arbeiten. Nach der Wende von 1989 kehrte sie in den Verlag Mladá fronta zurück und gab unter anderem Werke von Martin Heidegger, Romano Guardini, Ludwig Wittgenstein und Hannah Arendt heraus. Sie veröffentlichte Artikel in einigen Magazinen, vor allem auch in der christlich orientierten Revue „Souvislosti“.