Philosoph Scruton wird mit Gedenkmedaille des Senats ausgezeichnet

Der britische Philosoph Roger Scruton wird am Freitag von Senatspräsident Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten) mit einer silbernen Gedenkmedaille ausgezeichnet. Der Philosoph wird von der Oberen Parlamentskammer für seine Teilnahme an der sogenannten „Untergrunduniversität“ in der kommunistischen Tschechoslowakei geehrt.

Scruton beteiligte sich an der Tätigkeit der Universität seit 1979. Diese war für diejenigen bestimmt, die während des kommunistischen Regimes an keiner Hochschule studieren durften. Er gehört zudem zu den Begründern der Jan-Hus-Bildungsstiftung, die in Großbritannien entstand. Deren Ziel war es, die inoffizielle tschechoslowakische Kultur zu unterstützen.