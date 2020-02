Philosoph Kohák gestorben

Der bedeutende tschechische Philosoph Erazim Kohák ist tot. Der Denker und Ökologe starb am Samstag im Alter von 86 Jahren, wie die Prager Karlsuniversität am Sonntag mitteilte. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zur Demokratie und Ökologie sowie Analysen über das Denken des Philosophen Jan Patočka.

Kohák emigrierte im Jahr 1948 über Deutschland in die USA. Nach der Wende von 1989 kehrte er nach Tschechien zurück und beteiligte sich hierzulande an der Schaffung neuer philosophischer Strömungen. Unter anderem gilt er als Vorreiter in der Ökologie. 2013 wurde Kohák von Staatspräsident Miloš Zeman mit dem Masaryk-Orden ausgezeichnet.