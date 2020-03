Pharmakonzern Stada übernimmt Walmark

Der deutsche Pharmakonzern Stada hat den tschechischen Hersteller rezeptfreier Medikamente Walmark mit Sitz in Třinec übernommen. Das teilte Stada-Chef Peter Goldschmidt am Donnerstag vor Journalisten in Prag mit. Mit der Übernahme des Pharmaherstellers Walmark stärkt Stada seine Präsenz in Osteuropa. Die Firma wolle einen Teil ihrer Produktion aus anderen Staaten nach Tschechien überführen, sagte Goldschmidt. Der Preis des Deals wurde nicht veröffentlicht.

Die Firma Walmark mit gut 540 Mitarbeitern und Hauptsitz in Tschechien stellt Nahrungsergänzungs- und Erkältungsmittel, Prostata-Medikamente sowie Arzneien gegen Gelenkbeschwerden und Atemwegserkrankungen her.