Der Pflanzengenetiker Jaroslav Doležel ist Tschechiens „Kopf des Jahres“. Er wurde mit dem nationalen Wissenschaftspreis „Česká hlava“ („Tschechischer Kopf“) ausgezeichnet. Doležel arbeitet im Institut für experimentelle Botanik der Akademie der Wissenschaften. Im Sommer dieses Jahres haben er und sein Team das Genom des Weizens entschlüsselt.

Der mit einer Million Kronen (etwa 38.500 Euro) dotierte Preis wird von der tschechischen Regierung seit 2006 jedes Jahr verliehen. Weitere Auszeichnungen werden in mehreren Nebenkategorien vergeben. Die Preisträger wurden am Freitag veröffentlich. Die feierliche Preisübergabe findet am Sonntagabend in Prag statt.