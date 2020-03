Petříček will Quarantäne für alle Rückkehrer aus dem Ausland durchsetzen

Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) wird der Regierung am Montag vorschlagen, dass alle Heimkehrer in die Tschechische Republik gleich nach ihrer Ankunft in eine zweiwöchige Quarantäne müssen. Er begründete diesen Vorschlag mit der sich weiter ausbreitenden Coronavirus-Pandemie. Bisher galt diese Anordnung nur für Einreisende, die aus festgelegten Risikoländern nach Tschechien zurückkehren.

Weil die Covid-19-Erkrankung weltweit immer größere Kreise ziehe, sei es schon egal, aus welchem Land die hierzulande lebenden Bürger in ihre Heimat zurückreisen. Die Gesundheit stehe an erster Stelle, schrieb Petříček via Twitter. Aufgrund des mit dem Notstand verknüpften Ein- und Ausreiseverbots können Menschen die tschechischen Grenzen in der Regel nur noch in zwei Fällen passieren – Tschechen, die von auswärtigen Aufenthalten zurückkommen, dürfen einreisen, und Ausländer, die in ihre Heimatländer zurückwollen, können ausreisen. Eine Ausnahme bilden Pendler, die im jeweiligen Nachbarland im Gesundheitswesen, im Sozialdienst oder beim integrierten Rettungssystem tätig sind.