Petříček: Vertrag mit Hersteller von Nazi-Kalender wurde gekündigt

Das Innenministerium hat den Vertrag über die Vermietung eines Depots für den Verlag „Naše vojsko“ gekündigt. Der Grund dafür war die Herausgabe eines Kalenders mit Porträts von Persönlichkeiten des Dritten Reiches, sagte Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) am Dienstag im Anschluss an sein Treffen mit dem israelischen Botschafter, Daniel Meron, in Prag. Wie Petříček vor Journalisten ausführte, hätten solche Waren auf den Verkaufstischen tschechischer Buchläden nichts zu suchen. Gegen den Verlag sei bereits eine Strafanzeige gestellt worden, eine weitere wird noch folgen.

Während der Gespräche mit Meron hat Petříček seinem israelischen Gegenüber zudem versichert, dass er auch weiterhin ein Interesse an einer guten Entwicklung der beiderseitigen Beziehungen habe. Diese Haltung war dem tschechischen Chefdiplomaten von mehreren Kritikern abgesprochen worden, nachdem er sich zusammen mit zwei seiner Vorgänger im Amt negativ über die Annexionspläne von Israel im Westjordanland geäußert hatte. Das geschah in einem Zeitungsartikel am Samstag, worauf Vertreter jüdischer Organisationen in Tschechien sogar den Rücktritt des Außenministers gefordert hatten.