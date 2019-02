Petříček unterstützt Aufnahme von 14 syrischen Kindern in Tschechien

Die Tschechische Republik könnte schon bald 14 syrische Kinder aus einem Flüchtlingslager in Griechenland im Land aufnehmen. Das sagte Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) am Dienstag vor Journalisten in Prag. Die Aufnahme der Kriegswaisen geht auf eine Initiative der christdemokratischen Europaabgeordneten Michaela Šojdrová zurück. Voriges Jahr hatte sie ein Projekt angekündigt, bei dem 50 syrische Kriegswaisen von Griechenland nach Tschechien gebracht werden sollten. Premier Babiš bezeichnete das Vorhaben seinerzeit als sinnlos.

Vor einer Woche hat Michaela Šojdrová eine Liste mit den Namen von 14 syrischen Kindern vorgelegt, denen man hierzulande helfen sollte. Petříček unterstützt eine Aufnahme dieser Kinder in Tschechien.