Petříček und Babiš: Nach Ablehnung des Brexit-Vertrags sind Briten am Zug

Das britische Parlament hat den Vertrag für einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens am Dienstagabend abgeschmettert. Nun müssen die Briten auch sagen, wie es weitergehen soll, schrieb Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) kurz danach via Twitter. Seiner Meinung nach ist der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union ins Stottern geraten, die Tschechische Republik sei aber auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. Das betrifft auch den Brexit ohne Vereinbarung, bestätigte Vizepremier und Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten).

Die Europäische Union müsse abwarten, welchen Fortgang die Briten nun wählen werden, nachdem sie das Abkommen zu ihrem EU-Austritt abgelehnt haben. Das sagte Tschechiens Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) vor Journalisten in Bangkok, wo er gerade auf einer Auslandsreise zu Besuch ist. Die Ungewissheit sei unangenehm, ergänzte Babiš. Seiner Meinung nach habe Premierministerin Theresa May die schlimmste Niederlage in der Geschichte des britischen Parlaments einstecken müssen.