Petříček: Tschechien bevorzugt Brexit nach beiderseitigem Abkommen

Die Tschechische Republik ist auf jedwede Variante des Brexit vorbereitet. Am besten wäre jedoch der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union anhand eines beiderseitigen Abkommens. Die tschechischen Bürger und Unternehmer könnten sich so während einer Übergangszeit besser an die neue Lage anpassen. Das erklärte Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) am Dienstag in Prag vor Journalisten nach einer Sitzung des Senatsausschusses für EU-Angelegenheiten. Gegenwärtig arbeite sein Ministerium intensiv daran, dass Tschechien am 29. März ebenso gut auf den möglichen harten Brexit vorbereitet ist, ergänzte der tschechische Chefdiplomat.

Des Weiteren äußerte sich Petříček zu den Europawahlen im Mai dieses Jahres. Diese Wahl werde ein Test für die liberalen Demokratien in der EU werden. Doch selbst ein möglicher Erfolg der populistischen Parteien wird nicht zum Zerfall der Union führen, sagte Petříček.