Petříček soll in USA Treffen zwischen Babiš und Trump aushandeln

Tschechiens Außenminister Tomas Petříček soll bei einer Reise in die USA ein Treffen zwischen Premier Andrej Babiš und US-Präsident Trump in Washington aushandeln. Darüber berichtete die Tageszeitung Hospodářské noviny am Donnerstag. Vor allem die harte Haltung Tschechiens gegenüber dem chinesischen Mobilfunk-Konzern Huawei könnte sich positiv auf mögliche Gespräche auswirken, so der tschechische Chefdiplomat.

Tomas Petříček wird Ende Februar zu Verhandlungen mit seinem US-Amtskollegen Mike Pompeo zusammentreffen. Regierungschef Babiš könnte wiederum im Frühling nach Washington reisen.