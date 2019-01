Petříček: Russland muss Verpflichtungen aus Minsker Abkommen erfüllen

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) hat zum Abschluss seiner zweitägigen Ukraine-Reise am Dienstag die ostukrainische Hafenstadt Mariupol besucht. Im Zusammenhang mit der Lage in der Ostukraine forderte er Russland auf, das Minsker Abkommen einzuhalten und die darin verankerten Verpflichtungen zu erfüllen. Petříček und sein dänischer Amtskollege Anders Samuelsen haben in Begleitung des ukrainischen Außenministers Pawlo Klimkin die Kontrollposten an der Frontlinie zwischen den ukrainischen Soldaten und den pro-russischen Separatisten besichtigt. Die Posten liegen etwa 25 Kilometer östlich von Mariupol und 45 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt.

Der tschechische Außenminister bemerkte, dass in der Region vor allem die Zivilbevölkerung leidet. Er versprach, dass die Tschechische Republik ihre Hilfe für die vom Konflikt betroffenen Kinder ausdehnen werde. Klimkin dankte Petříček und Samuelsen für ihren Besuch. Als Vertreter der EU hätten sie dazu beigetragen, dass Russland wieder ukrainische Schiffe die Meerenge von Kertsch passieren lässt.