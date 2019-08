Petříček: Russland ist verantwortlich für Erlöschen des INF-Vertrags

Der INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme zwischen den Vereinigten Staaten und der damaligen Sowjetunion (SU) aus dem Jahr 1987 ist erloschen. Für diese Tatsache macht der tschechische Außenminister Tomáš Petříček mit Russland den Nachfolgestaat der SU verantwortlich. Der Kreml habe sich in dieser Sache unverantwortlich verhalten, schrieb der tschechische Chefdiplomat am Freitag via Twitter. Der Vertrag habe über 30 Jahre lang in Europa wie auch in Tschechien für ein höheres Maß an Sicherheit gesorgt. Er selbst unterstütze daher alle Anstrengungen für die Ausarbeitung eines neuen Vertrags, unter Umständen auch in einem breiteren Format, ergänzte Petříček.

Washington hatte das Abkommen im Februar dieses Jahres mit einer halbjährigen Vorlauffrist gekündigt mit der Begründung, dass Moskau den Vertrag verletze. Russland hat diese Anschuldigung zurückgewiesen. In einer Erklärung teilt die Nato mit, dass Russland den INF-Vertrag weiter verletze und die „alleinige Verantwortung“ trage für das Erlöschen des Abkommens.