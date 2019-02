Petříček reist zu mehrtägigem Besuch in die Vereinigten Staaten

Der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) reist am Mittwoch zu einem mehrtägigen Arbeitsbesuch in die Vereinigten Staaten. Dort wird er Verhandlungen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo, dem US-Sicherheitsberater John Bolton und dem Direktor der amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung Mark Andrew Green führen. Bei diesen Treffen wolle ihr Ressortchef unter anderem über Energiewirtschaft, Cybersicherheit oder ein gemeinsames Vorgehen bei den Konflikten in Syrien und Afghanistan sprechen, teilte das Außenministerium in Prag mit.

Wie Petříček am Dienstag äußerte, wolle er die Gelegenheit nutzen, um für einen Besuch von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und auch von Präsident Miloš Zeman im Weißen Haus zu werben. Regierungschef Babiš stellte indes klar, dass der Außenminister dazu von ihm keinen Auftrag habe. Wenn es um irgendwelche Treffen geht, dann handle ich sie selbst aus, erwiderte Babiš auf eine Nachfrage von Journalisten.