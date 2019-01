Petříček rechnet mit Verschiebung des Brexit

Eine Verschiebung des Brexit um mehrere Wochen sei eine realistische Variante. Dies sagte Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček in einem Gespräch für das Tschechische Fernsehen am Sonntag. Man müsse aber im Auge behalten, dass die Europawahlen im Mai bereits ohne das Vereinigte Königreich stattfinden sollten, so der Sozialdemokrat. Man müsse nun abwarten, mit welchen Lösungsvorschlag London kommt.

Geplant ist ein Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zum 29. März. Da das britische Unterhaus vergangene Woche den Brexit-Fahrplan von Theresa May abgelehnt hatte, ist das weitere Vorgehen ungewiss.