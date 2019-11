Petříček: Menschenrechte bleiben fester Bestandteil tschechischer Außenpolitik

Die Menschenrechte seien nach der Samtenen Revolution ein fester Bestandteil der tschechischen Diplomatie gewesen, sagte Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) am Freitag anlässlich der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Samtenen Revolution im Auswärtigen Amt in Prag. Er wolle sich dafür einsetzen, dass diese Tradition in der Zukunft weitergepflegt werde, so der Minister.

Die klare Priorität war nach der Wende laut dem Minister die Eingliederung der Tschechoslowakei in westliche Strukturen. Die Meilensteine der Außenpolitik seien die Beitritte zur Nato und zur EU, die die Sicherheit der Tschechischen Republik garantiert hätten.