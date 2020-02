Petříček lädt US-Außenminister Pompeo nach Tschechien ein

Der US-amerikanische Außenminister Mike Pompeo könnte im Mai die Tschechische Republik besuchen. Pompeo hat eine Einladung zur Teilnahme an den Feierlichkeiten anlässlich des 75. Jahrestagags der Befreiung der westböhmischen Stadt Plzeň / Pilsen durch die US-Armee im Mai 1945 bekommen, wie die Presseagentur ČTK am Samstag berichtet.

Der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) und sein amerikanischer Amtskollege trafen am Rande der Sicherheitskonferenz in München am Samstag zusammen. Sie tauschten sich unter anderem über die mögliche Visite des US-Politikers in Tschechien aus.