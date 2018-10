Petřiček: Demokratie muss schneller werden

Die Entscheidungsprozesse in demokratischen Staaten müssten schneller werden. Dies sagte Tschechiens designierter Außenminister Tomáš Petřiček am Montag bei der internationalen Menschenrechts-Konferenz Forum 2000 in Prag. Nur so könne man das Vertrauen der Menschen für demokratische Systeme gewinnen, so der Sozialdemokrat. Dennoch ist die Demokratie laut Petřiček das bisher beste Gesellschaftssystem.

Tschechiens Präsident Milos Zeman kündigte am Montag an, den bisherigen Staatssekretär Tomáš Petřiček am 16. Oktober offiziell zum Chefdiplomaten ernennen zu wollen.