Petříček: China sollte Autonomie Hongkongs respektieren

Die Volksrepublik China sollte die Autonomie Hongkongs respektieren und mit den protestierenden Bürgern der Sonderverwaltungszone einen Dialog führen. Beide Seiten sollten auf Gewalt verzichten, betonte am Dienstag der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten). Die ehemalige britische Kolonie wird bereits den fünften Monat lang von Massenprotesten gegen die Peking-nahe Administration unter Carrie Lam erschüttert. In den letzten Tagen war es dabei an Hochschulen zu schweren Zusammenstößen von Studenten mit der Polizei gekommen.

Die schockierende Gewalt in Hongkong löse gar nichts! Es sei notwendig, die Grundfreiheiten zu schützen, einschließlich der Versammlungsfreiheit, doch ebenso müsse sichergestellt werden, dass die Gesetze eingehalten würden, schrieb Petříček auf Twitter.