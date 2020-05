Petříček: Ab Juli könnten Grenzen zu Nachbarstaaten wieder geöffnet sein

Nach Meinung des tschechischen Außenministers Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) sollten die Grenzen des Landes zu den Nachbarstaaten ab Anfang Juli wieder ganz geöffnet sein. Diesbezüglich sei man in den Verhandlungen am weitesten fortgeschritten mit der Slowakei und Österreich, am schwierigsten aber scheint es mit Polen zu werden, informierte der Chefdiplomat in seinem Blog.

„Ich wäre froh, wenn ab Juli die Grenzen wieder zu unseren vier Nachbarstaaten ganz geöffnet sind – zu Österreich, Deutschland, Polen und der Slowakei.“ Die Einreise nach Deutschland werde davon anhängen, wie die weitere Ausbreitung das Coronavirus in diesem Nachbarland sein werde, so der Minister.

Des Weiteren bestehe die Möglichkeit, nach Bulgarien, Ungarn oder in die baltischen Staaten zu reisen. Dies werde dann der Fall sein, wenn sich die Ausbreitung der Covid-19-Krankheit in diesen Ländern weiter so günstig entwickle wie in Tschechien, schrieb Petříček. Im August könnten die Tschechen nicht nur nach Kroatien, Slowenien und Griechenland reisen, sondern auch zu außereuropäischen Zielen wie beispielsweise Kanada, Australien und Japan. Reisen außerhalb des Kontinents seien indes daran gekoppelt, dass auch der internationale Flugverkehr wieder aufgenommen wird, bemerkte der Minister.