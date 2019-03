Easy-Rider-Star Peter Fonda soll beim diesjährigen Febiofest für sein filmisches Lebenswerk ausgezeichnet werden. Dies gaben die Organisatoren des Prager Filmfestivals am Donnerstag bekannt. Der US-Schauspieler soll das Festival am 21. März feierlich eröffnen.

Der gebürtige New Yorker Fonda steht seit den 1960er Jahren vor der Kamera, unter anderem spielte er in den Filmen Easy Rider, Ulee’s Gold oder Born to be Wild. Der 79-Jährige wurde bisher mit zwei Golden Globes ausgezeichnet.