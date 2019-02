Personenzug fuhr mitten in Tschechien sechs Kilometer ohne Lokführer

Eine wirre Zugfahrt ereignete sich am Dienstag auf einem Streckenabschnitt in der Böhmisch-Mährische Höhe. Ein Personenzug fuhr von Martinice nach Velký Meziříčí einige Kilometer ohne Lokführer. In dem Triebwagenzug waren elf Fahrgäste, niemand wurde verletzt, informierte das Internetportal novinyvm.cz am Freitag. Die Tschechischen Bahnen (ČD) und die Bahninspektion haben die führungslose Fahrt gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK bestätigt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag nach neun Uhr morgens. Nach Angaben der Bahninspektion setzte sich der Zug in Martinice in Bewegung, als der Lokführer gerade nicht an Bord war. Als die Fahrgäste mitbekamen, dass der Führerstand nicht besetzt ist, versuchten sie den Zug mit Hilfe der Handbremse zum Stehen zu bringen. Das gelang nicht, so dass im Zug Panik ausbrach. Nach sechs Kilometern Fahrt über drei hohe Brücken und durch einen Tunnel fuhr der Zug in Velký Meziříčí ein und kam zum Stehen. Dazu trug vermutlich das veränderte Streckenprofil bei. Die konkreten Ursachen, wie der Zug ins Rollen und später wieder zum Stehen kam, werden von der Bahninspektion und der Polizei noch untersucht.