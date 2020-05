Persönlichkeiten fordern Grenzöffnung zwischen Tschechien und Slowakei

Tschechische und slowakische Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben haben beide Staaten dazu aufgefordert, die gemeinsamen Grenzen wieder zu öffnen. In einem offenen Brief an die Regierungschefs in Prag und Bratislava heißt es, dass die epidemiologische Lage in beiden Ländern laut den politischen Verantwortlichen und Experten unter Kontrolle sei. Deswegen sollten gerade Tschechien und die Slowakei mit ihren engen historischen Verbindungen als erste eine Kontaktaufnahme wieder freigeben.

Den Aufruf unterzeichnet haben unter anderem der Leiter der Václav-Havel-Bibliothek in Prag, Michael Žantovský, die Schauspielerin und frühere slowakische Diplomatin Magda Vášaryová, der sozialdemokratische Politiker und frühere Vizevorsitzende des Europaparlaments Libor Rouček und der Wirtschaftswissenschaftler Radek Špicar.

Im Zuge des Kampfs gegen die Corona-Pandemie wurden im März auch zwischen Tschechien und der Slowakei die Grenzen für den normalen Besuchsverkehr geschlossen. Weiterhin können sie nur aus bestimmten beruflichen Gründen oder in dringenden familiären Angelegenheiten passiert werden.