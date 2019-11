Pekarová Adamová neue Vorsitzende der Partei Top 09

Die Oppositionspartei Top 09 hat einen neuen Vorsitzenden. Auf dem Parteitag der Konservativen wurde die Abgeordnete Markéta Pekarová Adamová am Sonntag in Prag zur neuen Chefin gewählt. Ihre vorläufige Amtszeit beträgt zwei Jahre. Bei der Wahl setzte sich die 35-Jährige mit 96:81 Stimmen gegen den Senator Tomáš Czernin durch, der aller Wahrscheinlichkeit nach nun den Posten des ersten Vizevorsitzenden der Partei bekleiden wird.

Mit dieser Wahl tritt Markéta Pekarová Adamová gleichzeitig die Nachfolge von Jiří Pospíšil an, der die vergangenen zwei Jahre an der Spitze der Partei stand. Pospíšil will sich nun wieder stärker auf seine Aufgaben als Europaabgeordneter konzentrieren. Pekarová Adamová ist die vierte Vorsitzende der Top 09. In den kommenden 24 Monaten will sie ihre Partei erfolgreich in die Parlamentswahlen im Jahr 2021 sowie in die Kreis- und Senatswahlen des nächsten Jahres führen.